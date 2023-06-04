أخبار الاقتصاد المصرى.. 10% زيادة فى الإنفاق الحكومى على الصحة خلال 9 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 4-6-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 10%.

المالية: 10% زيادة فى الإنفاق الحكومى على الصحة خلال 9 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين في تغطية التأمين الصحي الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 10٪، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ونستهدف زيادة تصل إلى 15٪ بموازنة العام المالي المقبل.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر»، إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سي، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبي عن المواطنين.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية 20٪ من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر 2030».

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هذا التقرير يكشف حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض فى تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، ولعل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج، كما يمكن أيضًا الاستفادة من الإنفاق الصحي بحسب المرض، في دراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية في العلاج من حيث التأثير والتكلفة.

الضرائب: 117 مليون إيصال تم إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 117 مليون إيصال.

وأضاف رضا عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

رئيس البورصة: أسهم شركات البترول تتداول بأقل من قيمتها العادلة لصعوبة الحصول على معلومات

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن معظم أسهم شركات البترول بالبورصة المصرية، تتداول بأقل كثيرًا من قيمتها العادلة، مرجعة السبب إلى صعوبة حصول المستثمرين سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.

وجاء ذلك في اجتماع عقدته إدارة البورصة المصرية، مع رؤساء مجالس إدارات، وقيادات 5 شركات مقيدة من قطاع البترول وما يزيد عن 40 من مسئولي قطاعات بحوث الاستثمار في 17 بنك استثمار وشركة وساطة من أعضاء البورصة المصرية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين البورصة المصرية وشركات قطاع البترول في ضوء الاجتماع الذي تم بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة المصرية في مارس الماضي.

وزارة التجارة: 23.9% زيادة بمعدلات التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 2022

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، حيث عقد الوزيران لقاءً ثنائياً تناول كافة أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، شارك في اللقاء أسامة الزامل، نائب ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، و إبراهيم السجيني، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسؤولين السعوديين.