أخبار البورصة اليوم الأحد 4-6-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-6-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم بلتون المالية القابضة، ودايس للملابس الجاهزة، والمطورون العرب القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وليسيكو مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.135 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمشروعات الصناعية والهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وسبيد ميديكال، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وابن سينا فارما، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم بلتون المالية القابضة، ودايس للملابس الجاهزة، والمطورون العرب القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وليسيكو مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.135 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 166.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 20978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7307 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 5048 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

طاقة عربية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على قيد أسهم شركة طاقة عربية، قيدًا موقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح برأس مال مصدر قدره 676.2 مليون جنيه، موزعًا على عدد 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد، وأن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، وتسكين الشركة بقطاع "مرافق".

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي عدد 500 ألف سهم، 149.8 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 22 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 171 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق عدد 211.3 ألف سهم، 21.3 ألف سهم، على التوالي.