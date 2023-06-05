شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: استقرار أسعار كيلو الفراخ للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو الأبيض تسليم أرض المزرعة تراوح بين 62 و 63 جنيها، ويصل السعر النهائي للمستهلك بحوالي 70 إلى 75 جنيها في الأسواق.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سعر الساسو 73 جنيها، والكتكوت الأبيض 8 جنيهات، والكتكوت الساسو 11 جنيها، والأمهات البيضاء 56 جنيها.

وفي سياق آخر، ذكر رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكرتونة الأبيض 95 جنيها تسليم المزرعة، والبيض البلدي 117 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر 95 جنيها في سوق الجملة، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها كسعر بيع للمستهلكين.