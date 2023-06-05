شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحول خطوط التليفون الأرضى لنظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضي الأرضي، إلى نظام الدفع المسبق، وذلك من خلال رسالة يتلفاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.

وقال مسئول بالشركة لليوم السابع، أن تحويل عملاء التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة التقليدية يتم إجباريا وليس اختياريا، على أن يتم شحن الهاتف الأرضي مسبقا كل ثلاثة أشهر.

تتم عملية تحويل عملاء التليفون الأرضي البالغ عددهم 11 مليون عميل إلى نظام الدفع المسبق تدريجيا تمهيدا لتعميم التجربة على كافة الخطوط الأرضية، وتم تحويل 2 مليون عميل منهم إلي النظام المسبق للدفع.

أوضحت المصرية للاتصالات أن قرار تحويل الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق جاء ليمنح العميل المزيد من القدرة على التحكم في استهلاكه، وذلك بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية التقليدية، والتي قد تكون قيمتها مفاجأة للعميل، وفي الوقت نفسه سيساهم تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد في تسريع خطوات تنفيذ الفاتورة المتكاملة، التي يمكن للعميل أن يستخدمها لتوحيد انفاقه على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضي وإنترنت فائق السرعة في فاتورة واحدة متكاملة.