شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم دورة تدريبية حول الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة التدريب المركزي وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار دورة تدريبية تحت عنوان الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري، وذلك لعدد من الأثريين وأخصائي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمختلف المحافظات المصرية.

وأقيمت الدورة التدريبية، لمدة ثلاثة أيام، بالمتحف المصري بالتحرير، تحت إشراف الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزى.

ومن جانبه أوضح الدكتور علي عبد الحليم أن الدورة تناولت تدريب متخصص حول طريقة صنع التماثيل المقلدة، والتي تزيد من خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة جاري تنفيذ عدد من الدورات والورش التدريبية بعدد من المحافظات المختلفة والتي تهدف إلى تعزيز وعي العاملين ورفع كفائتهم، لافتا إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار فى رفع كفاءة العنصر البشرى فى جميع المجالات مما يعمل على تطوير منظومة العمل السياحي والأثرى.

وحاضر بالدورة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية ومديرى الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للآثار.