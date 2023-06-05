شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: سحب قطع أراضٍ لمخالفة النشاط وحملة على المخالفات بالحى السادس بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بضرورة التصدى لظاهرة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وتطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين، موضحاً أنه تم تنفيذ قرار سحب لقطعة الأرض رقم 2 بلوك 15/ 5 مجاورة 4 بحى غرب سوميد بما عليها من منشآت والتحفظ عليها ضمن ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمخالفة اشتراطات الترخيص بتحويل النشاط من سكنى لنشاط مصحة علاج إدمان.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه تم تنفيذ قرار إزالة بالقطعة رقم 313 بالقرية السياحية الأولى، وذلك لمخالفة نشاط التخصيص من سكنى إلى مصحة علاج إدمان، وتم رفع عدادات المرافق ( المياه - الكهرباء) وضبط محتويات العقار من منقولات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ قرار سحب لقطعة الأرض رقم 1 بالحى الثالث التوسعات الشرقية بمساحة 22 فدانا وما عليها من منشآت، وذلك لعدم تنفيذ كامل مكونات المشروع "بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية "، مؤكداَ استمرار تنفيذ قرارات السحب الصادرة بكل حسم.

وفي سياق متصل، قاد المهندس عادل النجار، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير، أسفرت عن إزالة عدد من الظواهر العشوائية بمنطقة الحى السادس "شارع الأخبار" أمام المحال المخالفة وكافيتريات ومطاعم وأنشطة مضرة بالبيئة وباعة جائلين.

وأكد النجار أنه سيتم استكمال باقى الحملات المكبرة خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات الشرطية والأمنية، مضيفاً أنه لن يُسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بجميع أشكالها ومظاهرها.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملة تحت إشراف اللواء عصمت فرج، نائب مدير أمن الجيزة، واللواء هشام عبدالصمد، مدير إدارة شرطة المرافق، واللواء شريف محمد، مساعد فرقة شمال أكتوبر، والعميد ضياء سعد، رئيس قسم شرطة التعمير، والعميد أحمد فوزى، المشرف على أمن الجهاز.