التعاملات المسائية.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، حيث زاد سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وفي بداية تعاملات اليوم، هبط سعر جرام الذهب 10 جنيهات، قبل أن يعود للارتفاع بحلول تعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 17800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) ، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض بنسبة 0.09% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.