«المالية» توافق على رفع سعر الفائدة في عطاء بيع أذون خزانة بالدولار

الشارقة - اميمة ياسر -

وافقت وزارة المالية، اليوم الاثنين، على رفع متوسط سعر الفائدة في عطاء بيع أذون خزانة مقومة بالدولار أجل سنة إلى 5.149% مقارنة 4.9% آخر سعر فائدة باعت به في شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات منشورة على موقع البنك المركزي.

ويأتي طرح وزارة المالية لعطاء اليوم تجديدا لعطاء سابق حان انتهاء أجله وتم دعوة من البنوك لإعادة الاكتتاب فيه مرة أخرى، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي".

وأضاف الموقع أن البنك المركزي باع اليوم ، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة للمستثمرين أجل سنة (364 يوما) بنحو 554.1 مليون دولار من أصل طلبات مقدمة للشراء بقيمة 644.1 مليون دولار.

وخلال النصف الثاني من العام الماضي، استجابت وزارة المالية لطلبات البنوك برفع سعر الفائدة على العطاءات المقومة بالدولار بعد زيادة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة على الدولار بنسبة وصلت بعد آخر رفع له يوم 3 مايو الجاري إلى بين 5 و5.25%.

ويتولى البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، إعادة بيع 6 عطاءات أذون خزانة مقومة بالدولار على مدار العام مع قرب استحقاق كل آجال فيها.

واعادت وزارة المالية بيع 3 أذون خزانة مقومة بالدولار عبر طرح 3 مزادات خلال العام الجاري بمجموع نحو 2.92 مليار دولار في أشهر يناير وفبراير ومايو الماضية.