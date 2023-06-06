شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يفتتحان جناح مصر ببرنامج الأمم المتحدة بنيروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا اليوم، الجناح المصري بالمعرض المصاحب لاجتماع الدورة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، بحضور السيد وليام روتو، الرئيس الكينى، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن جمهورية مصر العربية، تشارك بمعرض خاص عن المنتدى الحضرى العالمى، والذى تستعد مصر لاستضافته فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024، وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجناح المصرى، تضمن عروضاً تعريفية حول المشاريع الرائدة المختلفة في مصر، وتشمل المشاريع السكنية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، كما يتضمن الجناح عروضا تفاعلية ومعلومات حول أهمية تحسين الحياة الحضرية والتنمية المستدامة، مؤكداً أن مشاركة مصر في هذه الفعالية تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما أنها فرصة للتبادل الثقافي والتجارب بين مصر والدول الأخرى المشاركة في الفعالية.