شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تنظيم الاتصالات" يترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس أحمد حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، بحضور أكثر من 50 رئيسًا لهيئات تنظيم الاتصالات حول العالم.

وتأتي هذه الجلسة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات والذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، لبحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد استعرض المهندس حسام الجمل خلال الجلسة التجربة المصرية في مجال التنظيم الرقمي التعاوني، والنجاح في استغلال التنظيم التعاوني كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية، كما استعرض وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالحوافز التنظيمية والاقتصادية من أجل مستقبل رقمي مستدام وشامل.

هذا وقد تم إعداد وثيقة المبادئ التوجيهية للمؤتمر من خلال الجهود الدولية المشتركة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات على مدار ما يقرب من عام، حيث ساهمت الدول الأعضاء في اعدادها، وفى ختام فعاليات الجلسة اعتمد السادة رؤساء الهيئات الوثيقة مع التأكيد على أهمية استرشاد الدول بها لإنجاز أهدافها وتحقيق التناغم المطلوب في التنظيمات بين الدول.