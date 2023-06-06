شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تكشف رسميا عن جهاز ماك بوك آير جديد .. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل رسميا خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين المنعقد حاليا WWDC 2023 ، عن جهاز MacBook Air جديد مقاس 15 بوصة، فيما يبلغ سمك الطراز الجديد 11.5 مم ، وهو ما تقول شركة آبل إنه يجعله أنحف كمبيوتر محمول مقاس 15 بوصة في العالم.

ويحتوي على منفذي USB-C Thunderbolt وموصل شحن MagSafe ومقبس سماعة رأس، وتتميز شاشتها مقاس 15.3 بوصة بسطوع 500 شمعة في المتر المربع ، وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل ، وبطارية تدوم 18 ساعة، وسيأتي مع شريحة M2 من Apple.

ويبدأ الطراز الجديد بسعر 1،299 دولارًا وسيكون متاحًا الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه ، تقوم أبل بتحديث السعر على طرازها الأصغر، حيث يبدأ سعر جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة مع M2 الآن بسعر 1099 دولارًا.

ويمثل الكمبيوتر المحمول الجديد إصدارًا متوسط المدى لشركة Apple ، والتي كان لديها في السابق فجوة سعرية كبيرة إلى حد ما بين عروض MacBook مقاس 13 بوصة والنماذج الأعلى سعراً، ومن المحتمل أن يخدم جهاز Air مقاس 15 بوصة جمهورًا يريد شاشة كبيرة ولكنه لا يحتاج إلى قوة حوسبة إضافية (وتكلفة) لطرازات Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة.

قد يكون حجم 15 بوصة بمثابة أرضية وسطية مناسبة بين عروض Apple الحالية مقاس 14 بوصة و 16 بوصة لم يكن لدى محبي macOS خيار 15 بوصة مقنع لعدة سنوات. غالبًا ما تُعتبر الشاشة مقاس 14 بوصة صغيرة جدًا لاستخدام بعض البرامج الإبداعية بشكل مريح ، في حين أن شاشة Pro مقاس 16 بوصة يمكن أن تكون ضخمة لتحملها جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الطرفية ومعدات الكاميرا، وقد يجد الشخص الخفيف مقاس 15 بوصة منزلاً مع مستخدمين حوصروا بين الاثنين على مدار العامين الماضيين.