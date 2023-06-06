شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تعلن عن جهاز Mac Studio جديد بمعالج M2 Max و M2 Urtla والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت أبل منصة سطح المكتب Mac Studio الخاصة بها بشرائح M2 Max و M2 Urtla، حيث يتمتع Mac Studio لسطح المكتب المصغر بنفس تصميم الجهاز الذي يعمل بنظام M1 العام الماضي ولكن معالجات أكثر قوة بداخله، وسيبدأ Mac Studio المحدث من 1،999 دولارًا ويبدأ الشحن في 13 يونيو.

وبحسب أبل فإن M2 Urtla هي أقوي معالج ، وهي في الأساس شريحتين من طراز M2 Max متصلان بتقنية Urtla Fusion من أبل، مع وحدة معالجة مركزية ذات 24 نواة ووحدة معالجة رسومات بما يصل إلى 76 نواة أسرع بنسبة 30 بالمائة من M1 Urtla.

وتدعي Apple أن نظامًا واحدًا مع هذا النوع من GPU يمكنه تدريب أحمال عمل ML التي لا تستطيع وحدات معالجة الرسومات المنفصلة التعامل معها بسبب قيود الذاكرة.

وذلك لأن M2 Urtla يدعم ما يصل إلى 192 جيجابايت من الذاكرة الموحدة ، بزيادة 50 في المائة عن M1 Urtla. إجمالاً ، هناك 800 جيجابايت / ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة ، جنبًا إلى جنب مع محرك عصبي 32 نواة و 134 مليار ترانزستور.

ويحل M2 Urtla محل M1 Urtla ، الذي يدعم ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة. كان يحتوي على وحدة معالجة رسومات ذات 20 نواة مع 16 نواة عالية الأداء وأربعة نوى فعالة ، وهي قفزة كبيرة على M1 الأصلي.