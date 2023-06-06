شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 5-6-2023.. أسعار الذهب تواصل التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 5-6-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها تراجع أسعار الذهب بـ10 جنيهات، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 2340 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وانخفض الجرام 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21.

هالة السعيد: 29.4 مليار جنيه استثمارات بخطة عام 22/2023 لتنفيذ 178مشروعًا تنمويًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وزير السياحة والآثار يشهد توقيع بروتوكول لإدارة وتشغيل فندق بالساحل الشمالى

شهد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة آكام الراجحى للتطوير العقارى ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة فى العالم، وذلك لإدارة وتشغيل أحد الفنادق بمشروع DOSE بالساحل الشمالى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

أسعار النفط تسجل 77.07 دولار لبرنت و72.70 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 77.07 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.70دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بمقدار دولارا واحدا للبرميل.

تعاون بين هيئة الاستثمار وبتروتريد للتخلص الآمن من المخلفات البترولية.. 2400 شركة ومؤسسة صناعية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بروتوكول تعاون لتنظيم التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المُستعملة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

اقتصادية قناة السويس: 30 مليون دولار استثمارات هندية جديدة بالسخنة

شهد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج.

سعر الدولار اليوم الاثنين 5-6-2023 أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 5-6-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.