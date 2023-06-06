شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة اليوم على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، وهبطت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات العقارات، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، 1.4%، 0.7%، 0.4%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 27.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 111.9 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 20833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 7258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.