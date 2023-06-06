شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح غدا المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر فعاليات المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولى للاتصالات الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 حتى 8 يونيو، تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"؛ وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتتميز نسخة هذا العام من المنتدى بمشاركة واسعة هى الأكبر في حجم وعدد الحضور الذي تعدى 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد الدول المشاركة فى المنتدى.
ويعد المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات هو المحفل العالمى السنوى الذى يجمع بين منظمى الاتصالات لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إلحاحًا، ويستهدف تعزيز إقامة حوار عالمى حيوى بين منظمى الاتصالات ودوائر صناعة الاتصالات والمنظمين وواضعى السياسة وقادة الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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