الاقتصاد

خالد الفقى: مصانع النحاس ربحت حوالى 20 مليون جنيه بعد سنوات من الخسائر

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القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ، أن التحسن الكبير فى نتائج أعمال شركتين ومصانع الدلتا للصلب والنحاس المصرية ، يرجع إلى الإدارة الجيدة والواعية لتلك المصانع ، لافتا إن الادارة نجحت فى تحويل الشركات من خاسرة الى رابحة وبالتالي هذا يؤكد ان الادارات الضعيفة التى تم تعيينها خلال السنوات الماضية كانت المساهم الامير في ضعف النتائج .

 

وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أن مصانع النحاس ربحت حوالي 20 مليون جنيه بعد سنوات من الخسائر الكبيرة التى تراكمت علي الشركة ، وبالتالي فان نجاح الادارة الحالية يؤكد امكانية نجاح بقية الشركات من خلال ادارات محترفة وليس ادارات يتم تعيينها بالمجاملة .

 

وأشار إلى أن مصانع الدلتا للصلب تم تطويرها وجار استكمال مشروعات التطوير؛ لتكون رافدا قويا من روافد الصناعة الوطنية بالشركة القابضة المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام .

 

وأشاد الفقي بمبادرة تنمية وتوطين الصناعة ابدا والتى سيكون لها دور هام لتوطين الصناعة على حد وصفه ، مشيرا لاهمية توطين ما نستورده ونصنعه محليا لتغير العملة الصعبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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