شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى: مصانع النحاس ربحت حوالى 20 مليون جنيه بعد سنوات من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أن مصانع النحاس ربحت حوالي 20 مليون جنيه بعد سنوات من الخسائر الكبيرة التى تراكمت علي الشركة ، وبالتالي فان نجاح الادارة الحالية يؤكد امكانية نجاح بقية الشركات من خلال ادارات محترفة وليس ادارات يتم تعيينها بالمجاملة .
وأشار إلى أن مصانع الدلتا للصلب تم تطويرها وجار استكمال مشروعات التطوير؛ لتكون رافدا قويا من روافد الصناعة الوطنية بالشركة القابضة المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام .
وأشاد الفقي بمبادرة تنمية وتوطين الصناعة ابدا والتى سيكون لها دور هام لتوطين الصناعة على حد وصفه ، مشيرا لاهمية توطين ما نستورده ونصنعه محليا لتغير العملة الصعبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
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