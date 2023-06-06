شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى: مصانع النحاس ربحت حوالى 20 مليون جنيه بعد سنوات من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ، أن التحسن الكبير فى نتائج أعمال شركتين ومصانع الدلتا للصلب والنحاس المصرية ، يرجع إلى الإدارة الجيدة والواعية لتلك المصانع ، لافتا إن الادارة نجحت فى تحويل الشركات من خاسرة الى رابحة وبالتالي هذا يؤكد ان الادارات الضعيفة التى تم تعيينها خلال السنوات الماضية كانت المساهم الامير في ضعف النتائج .

وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أن مصانع النحاس ربحت حوالي 20 مليون جنيه بعد سنوات من الخسائر الكبيرة التى تراكمت علي الشركة ، وبالتالي فان نجاح الادارة الحالية يؤكد امكانية نجاح بقية الشركات من خلال ادارات محترفة وليس ادارات يتم تعيينها بالمجاملة .

وأشار إلى أن مصانع الدلتا للصلب تم تطويرها وجار استكمال مشروعات التطوير؛ لتكون رافدا قويا من روافد الصناعة الوطنية بالشركة القابضة المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام .

وأشاد الفقي بمبادرة تنمية وتوطين الصناعة ابدا والتى سيكون لها دور هام لتوطين الصناعة على حد وصفه ، مشيرا لاهمية توطين ما نستورده ونصنعه محليا لتغير العملة الصعبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى.