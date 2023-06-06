شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيفر جرين لتكرير الزيوت بقيمة 14.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيفر جرين لعصر وتكرير الزيوت بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية-نبته بحجم تداول 79.2 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.2 مليون سهم بقيمة 31.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 50 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة امس الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 27.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 111.9 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 20833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 7258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.