شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تشغيل أول مكتب بريد ومركز أحوال مدنية وخدمات دينية وتجارية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، جانبا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم عرض كامل عن المشروعات فى نطاق تكليف جهاز العاصمة الإدارية بالمدينة، وبيان نسب الإنجاز لجميع المشروعات، حيث أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى التوقيتات المحددة للمشروعات، ورفع معدلات تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان وأعمال تنسيق الموقع والإسكان.

كما تجول مسئولو الإسكان بمواقع عددٍ من المشروعات بالمدينة، حيث تم التأكيد على تكثيف العمالة والالتزام بجودة التنفيذ والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال بالمشروعات.

وأكد المهندس شريف الشربيني، الالتزام الكامل بالانتهاء من جميع المشروعات طبقاَ للتوقيتات المخططة فى نطاق تكليفات جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن بعض المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل وتم تشغيلها وتكليف شركات تشغيل وصيانة في بعض النطاقات.

وفي ذات السياق، أشار المهندس شريف الشربيني إلى تواجد سكان مقيمين بالحي السكني الثالث R3 حالياَ، وأنه تم تشغيل بعض الخدمات لخدمة قاطني الحي من مكتب بريد ومركز أحوال مدنية وخدمات دينية وتجارية وخلافه، وأن الحي جاهز للحياة والمعيشة حالياً، مؤكداً أنه تم تشغيل مركز تكنولوجي بجهاز المدينة لاستقبال جميع استفسارات وشكاوى المواطنين إن وجدت، والعمل على حلها فوراً وتقديم الخدمات.