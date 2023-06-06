شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت من 1.8 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 17562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3244 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 21108 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 7352 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3482 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل

إلى مستوى 5152 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.70% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: بلتون المالية القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، والقاهرة للدواجن، خلال جلسة اليوم الثلاثاء على سعر الإقفال اللحظي.

وأعلنت البورصة، نفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت المصدرة لعدد 3.5 مليون سهم بقيمة 101.1 مليون جنيه.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تصفية عمليات شركة ايجل كابيتال للاستثمارات المالية وفقًا لحكم المادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي عدد 10 ملايين سهم، 395.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 1.5 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 355 سهم، 48.6 ألف سهم، 5471 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 70.4 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 26.3 ألف سهم، 330 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، وسبيد ميديكال عدد 26 ألف سهم، 20.8 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6%، والثانية 103.1 ألف سهم.

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراشكون، شراء عدد 6.5 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 5.58% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة للشركة وذلك بسعر 3 دولارات للسهم الواحد، ومن المقرر أن يتم إعدام وشطب هذه الأسهم بعد 3 شهور من تاريخ الشراء.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن يوميًا نترات أمونيوم (سماد-نقية للأغراض الصناعية) بقيمة إجمالية 297 مليون دولار، عبارة عن مبلغ 1.6 مليار جنيه، ومبلغ 245 مليون دولار بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد التفاوض مع المقاول لتخفيض القيمة الإجمالية من 323 مليون دولار عبارة عن مبلغ 1.3 مليار جنيه، ومبلغ 280 مليون دولار إلى 297 مليون دولار عبارة عن مبلغ 1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 ملين دولار، وذلك طبقًا لبنود وشروط اتفاقية التسوية الودية المعتمدة من لجن فض المنازعات.

في سياق منفصل، قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة لم تتلقى أي عروض رسمية للاستحواذ على أسهمها، جاء ذلك ردًا على ما تداولته بعض الصحف تحت عنوان "طلب رسمي للاستحواذ على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 400 مليون دولار".