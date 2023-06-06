شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-6-2023، مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.36 جنيه للشراء، و100.34 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.99 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.17 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 100.17 جنيه للشراء. 100.60 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 99.36 جنيه للشراء. 100.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 99.37 جنيه للشراء. 100.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 96.99 جنيه للشراء. 100.67 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 97.30 جنيه للشراء. 100.69 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 98.10 جنيه للشراء. 100.67 جنيه للبيع.

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