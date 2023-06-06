شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيس الكيني يعرب عن تحياته وتقديره للرئيس السيسي.. ويتمنى نجاح مصر في استضافة المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة

سلَّم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للسيد وليام روتو، الرئيس الكينى، يبلغه شكره على الدعوة الكريمة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وثقته بخروج الدورة الحالية بنتائج فعالة تساهم فى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الحادى عشر الخاص باستدامة المدن والتجمعات البشرية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الكيني، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبى.

وخلال لقائه مع الرئيس الكيني، استعرض وزير الإسكان، مجهودات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لمضاعفة المعمور المصري، والتي تم ترجمتها إلي مجموعة من المشروعات القومية، وعلي رأسها برنامج المدن الجديدة (الجيل الرابع من المدن الجديدة)، التى تربطها شبكة من الطرق القومية والإقليمية، لربط مناطق التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، إضافة إلي مشروعات تطوير المدن وخاصة الكبري منها.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، عن تمنياته بحضور وليام روتو، الرئيس الكينى، فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 24، والذى تستضيفه القاهرة فى العام المقبل، وستكون مصر أول بلد أفريقى يقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

ومن جانبه أعرب وليام روتو، الرئيس الكينى، عن تحياته وتقديره للرئيس السيسي، وشكره علي الرسالة الكريمة، وحضور البعثة المصرية للاجتماع الخاص بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، متمنياً نجاح مصر في استضافة المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة.