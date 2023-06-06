شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس الكيني يعرب عن تحياته وتقديره للرئيس السيسي.. ويتمنى نجاح مصر في استضافة المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة
وخلال لقائه مع الرئيس الكيني، استعرض وزير الإسكان، مجهودات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لمضاعفة المعمور المصري، والتي تم ترجمتها إلي مجموعة من المشروعات القومية، وعلي رأسها برنامج المدن الجديدة (الجيل الرابع من المدن الجديدة)، التى تربطها شبكة من الطرق القومية والإقليمية، لربط مناطق التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، إضافة إلي مشروعات تطوير المدن وخاصة الكبري منها.
ومن جانبه أعرب وليام روتو، الرئيس الكينى، عن تحياته وتقديره للرئيس السيسي، وشكره علي الرسالة الكريمة، وحضور البعثة المصرية للاجتماع الخاص بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، متمنياً نجاح مصر في استضافة المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة.
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