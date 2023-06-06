شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.33 دولار لبرنت و71.72 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 76.33 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.72 دولار.

أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول الأمريكي قوله "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغي أن يلبي الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.

وأكد العراق، التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) في شهر أبريل الماضي، وتمديده إلى نهاية عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة النفط أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية".

وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023".