بيان عاجل من البنك المركزي بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري اليوم عن صعود إجمالي رصيد الاحتياطي النقدي في البلاد للشهر التاسع على التوالي منذ سبتمبر 2022 عند 33.19 مليار دولار وحتى شهر مايو الماضي إلى 34.66 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الاحتياطي النقدي نهاية الشهر الماضي بدعم من صعود رصيد العملات الأجنبية المدرجة بالنقد قيمة 513 مليون إلى 26.686 مليار دولار مقابل 26.173 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

فيما ارتفع رصيد العملات المدرجة بالاحتياطي النقدي 17 مليون دولار مقارنة بإجمالي الاحتياط نهاية ديسمبر 2022، كما صعد رصيد العملات 555 مليون دولار مقارنة بنهاية يناير من العام الجاري عند 26.131 دولار.

إلى ذلك، هبط رصيد الذهب المدرج بالاحتياطي النقدي 82 مليون دولار بنهاية مايو الماضي مسجلاً 7.95 مليار دولار، مقارنة بـ8.031 مليار نهاية أبريل الماضي.

ويصل إجمالي وزن الذهب لدي البنك المركزي خلال شهر مايو الماضي إلى 125.2 طن ذهب مقابل 125.7 طن بنهاية شهر فبراير الماضي، بنحو 4.025 مليون أوقية، بحسب متوسط سعر الذهب المعلن خلال شهر مايو الماضي من طرف مجلس الذهب العالمي عند 1972.5 دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول حقوق السحب الخاصة إلى 27 وحدة.

وحقوق السحب الخاصة، هى أصل احتياطي دولي، يتم تحديد قيمته على أساس سلة مكونة من خمس عملات «الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني»، بحسب تعريف صندوق النقد الدولي.