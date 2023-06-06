شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية كازاخستان تمنح وسام رئاسى للمقاولون العرب تقديرا لدورها التنموى داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة المقاولون العرب على وسام رئاسى من الدرجة الثانية من دولة كازاخستان تقديراً لدورها البارز فى ترميم مسجد الظاهر بيبرس وإعادته إلى سابق عهده كتحفة معمارية ومنارة إسلامية يشع نورها وتؤدى دورها من جديد على أرض مصر.

وجاء ذلك التكريم على هامش الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح المسجد ومرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس حيث قام الدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ نيابة عن رئيس دولة كازاخستان بتسليم الوسام إلى المهندس سيد فاروق رئيس مجلس السابق تقديرا لدوره فى أعمال الترميم خلال رئاسته للشركة.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب عملت بدولة كازاخستان من قبل حيث أنشئت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية " نور مبارك" عام 1993م، وأن هذا الوسام يعد تتويجاً لإنجازات شركة المقاولون العرب فى مجال الترميم والتى حصلت سابقا على وسام البطريرك المقدس لدورها فى ترميم كنيسة مار جرجس بمصر القديمة، كما حصلت الشركة على أوسمة رئاسية من كل من دول غينيا الاستوائية وتشاد وكوديفوار عن دور الشركة فى إنشاء المشروعات التنموية.