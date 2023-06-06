شكرا لقرائتكم خبر عن مرور أكثر من 60 عاماً على تواجد شركة سانوفى فى مصر لخدمة المريض المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سانوفي مصر عن مرور أكثر من 60 عاماً على تواجدها في مصر للوفاء بإلتزامتها المستدامة التي تتمحور حول إستخدام العلِم بأحدث الطرق لدعم المرضى وخدمتهم والمساهمة في تحسين جودة حياتهم.

و تأسست شركة سانوفي في مصر عام 1961 ويعمل بها اليوم أكثر من 1100 موظف وعامل وتواصل سانوفي استثماراتها المستدامة في مجال الرعاية الصحية وتأكيدا على أهمية السوق المصري فلقد رفعت سانوفي من إستثماراتها في مصر عام 2022 بزيادة رأس مال بمقدار 25 مليون يورو – ليصل إجمالي رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه

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إن أحد الأهداف الرئيسية لسانوفي في مصر هي مواصلة تحديث وتطوير مصنعها ليتلائم مع أحدث لوائح GMP و متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة البيئية.

لقد كان العام الماضي علامة فارقة في انتاج مصنع شركة سانوفي في مصر، حيث قام بتوريد أكثر من 120 مليون عبوة .

و في إطار كلمتة خلال الفعالية رحب دكتور أحمد رؤوف بالحضور وأضاف قائلاً إنه لمن دواعي سرورنا تشريفكم وحضوركم الكريم اليوم لمشاركتنا هذة الفعالية المقامة بمناسبة مرور أكثر من 60 عاماً على تواجد شركة سانوفي فى مصر لخدمة المريض المصري .

مشيراً الى انه منذ أن بدأت سانوفي في انتاج الدواء في مصر والعمل على توافره للمريض المصري بالمضي قُدماً مع توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية فلقد استطاعت سانوفي النجاح في الوصول الى أن اكثر من 77% من اجمالى منتجاتها المتوفرة فى مصر يتم أنتاجها محليا سواء في مصانعنا أو بالتعاون المثمر مع شركائنا المتميزون في مجال صناعة الدواء.

ونوه أن الأمر لايقتصر فقط على توفير حلول مبتكرة و أدوية مهمة لعلاج الأمراض بالاضافة الى لقاحات حديثة للوقاية من الامراض ، بل يتجاوز ذلك الى دعم إدخال التكنولوجيا وحلول التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع وقطاع الخدمة الصحية.

وأعلن اننا بصدد توطين صناعة بعض أهم المنتجات الإستراتيجية والبيولوجية الرئيسية واللقاحات عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع الفنية ليتم إنتاجها محلياً للاستمرار في تلبية الإحتياجات الماسه للمرضى في مصر تماشياً مع أهداف ورؤية مصر 2030.

وإختتم دكتور أحمد رؤوف كلمتة بتوجيه الشكر كل من ساهم فى تهيئة المناخ المناسب للأرتقاء بالمنظومة الصحية وعلى رأسهم وزارة الصحة المصرية - والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية - وهيئة الدواء المصرية- والهيئة العامة للرعاية الصحية - والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد شارك في الفعالية أيضاً معالي السفير / مارك باريتي - سفير فرنسا بمصر والذي قد قام بزيارة مصنع سانوفى اليوم و قال لقد أسعدنى أن أرى التطور الكبير الحاصل في عملية انتاج الدواء فى مصر.

وأضاف سعادة السفير أن لشركة سانوفي الفرنسية في مصر تاريخ حافل بالإنجازات والبصمات الهامه التي كان لها أثر فعال في مساعدة المرضى والمساهمة في تطوير المنظومة الطبية.

ونوه سعادته أن ذلك يعكس التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا القائم والمستمر في عدة مجالات من اهمها التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية فهي واحدة من الأولويات المشتركة و الرئيسية بين مصر وفرنسا لما يمثله ذلك من نموذج ناجح للشراكة والاستثمار بين البلدين.

كما تضمنت الفعالية مشاركة كل من معالي اللواء طبيب / بهاء الدين زيدان - رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية و معالي الدكتور / أحمد السبكي - رئيس هيئة الرعاية الصحية و معالي الأستاذ/حسام هيبة - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومعالي الدكتور / حسام عبد الغفار - مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان و عدد من ضيوف الشرف رفيعي المستوى بالأضافة الى عدد من ممثلي الهيئات العاملة في قطاع الرعاية الصحية و رؤساء الجهات الطبية المتخصصة والذين شاركوا الحضور توجهات الدولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر عن طريق التوسع في توطين الصناعات الدوائية ذات التقنيات الجديدة والحديثة في التصنيع وفتح فرص التصدير والعمل على توفير كافة اصناف العلاجات واتاحتها للمريض المصري.

وأشاروا ايضاً الى منظومة عمل التامين الصحي الشامل واليات التكامل بينها وبين وزارة الصحة للمساعدة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام الفعالية تحدثت الدكتورة / كريستيل صغبيني - رئيسة الأسواق المبتكِرة بشركة سانوفي العالمية وأكدت على أن مصر ستظل دائما دولة استراتيجية وهامة لمجموعة سانوفي وأفادت بأننا نقوم بتسخير امكانياتنا التصنيعه و ابتكاراتنا المتفردة لتوفير منتجات جديدة فنحن خلال الأعوام القادمة بصدد اطلاق علاجات جديدة لخدمة المزيد من المرضى في مجالات عدة مثل : اللقاحات والأمراض النادرة وامراض الدم والأورام والأعصاب والمناعة وزرع النخاع بالإضافة إلى أمراض القلب والسكري والأوعية الدموية - ستستمر رحلتنا في تطويع العلم لمنح المزيد من المرضى أمل في حياة أفضل .

بينما تحدث د جيريمي جولدنال – رئيس قطاع التصنيع التوريد بالمنطقة و اوضح خلال كلمته أن مصنع سانوفي في مصر شهد تطوير وتحديث مستمر لكل قطاع الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة ضخ استثمارات كبيره في تحديث معدات التصنيع وادخال معدات جديدة بهدف زيادة الكفاءة والطاقة الانتاجية لمصنعنا في مصر وايضاً لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتمثل ذلك في تقليل استخدام الكهرباء بنسبة تزيد عن 35% في عمليات انتاج الدواء.

• هوية العلامة التجارية الجديدة:

ومن الجدير بالذكر أنه من خلال نهج شركة سانوفي في التواجد لمدة أكثر من نصف قرن، فقد كشفت مجموعة سانوفي النقاب العام الماضي عن علامتها التجارية وشعارها الجديد.

والذي يعكس الطموح في إجراء أهم تحول وتحديث في تاريخ الشركة فالشعار الجديد يمثل توجه و رؤية سانوفي الجديدة وطموحها الى مواكبة التحول المتسارع في إستخدام التكنولوجيا الرقمية والحديثة في كافة الأعمال والصناعات.

• عن سانوفي

سانوفي شركة رعاية صحية عالمية مبتكرة ، من أهم أهدافها الرئيسية هو تسخير العلم لتحسين حياة الناس.

فسانوفي وبمساندة فريق عملها المنتشر في أكثر من 100 دولة تقوم على تقديم خيارات علاجية يمكن أن تغير حياة ملايين المرضى وكذالك اللقاحات المنقذة لحياة ملايين الأشخاص حول العالم ، مع وضع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في صميم طموحاتنا.