شكرا لقرائتكم خبر عن "يوروستات": استقرار فى معدلات التضخم الاستهلاكى فى أسواق الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت معدلات مبيعات التجزئة في أسواق الاتحاد الأوروبى خلال شهر أبريل الماضى عند متوسطاتها المعتادة، وأقل بنسبة 0.2 فى المائة عن توقعات الارتفاع التى اتجهت إليها تقديرات خبراء مركز الإحصاءات الأوروبى "يوروستات" فى تقاريره الصادرة مطلع الشهر الجارى.

وبحسب الفاينانشيال تايمز جاءت مبيعات التجزية فى أسواق الاتحاد الأوروبى خلال أبريل الماضى أقل بنسبة 2.6 في المائة عنها في أبريل 2022 وذلك بحسب بيانات يوروستات الذي أصدر أحدث بياناته الإحصائية المجمعة عن آداء الاقتصاد الكلي لدول الاتحاد والتي استمرت بارتفاع مستويات التضخم مصحوبا بارتفاع كلفة الاقتراض وهو ما يخصم سلبا من قدرة ربات المنازل في عموم الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الاستهلاكي.

ويرجح خبراء التحليل الاقتصادي في مركز إحصاءات الاتحاد الأوروبي حدوث تراجع في مستويات التضخم لأسعار الاستهلاك بنهاية العام الجاري إلى 2.5 في المائة مقابل 2.9 في المائة سجلها التضخم في أسعار المستهلكين في شهر أبريل الماضي.