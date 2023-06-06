شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع البريد لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري اتفاق عمل يتعاون بموجبه الطرفان (جهاز تنمية المشروعات وهيئة البريد المصري) في تقديم مختلف الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات لدعم وتنمية القطاع وتفعيل العديد من المميزات والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات، حيث تقدم تلك الخدمات من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لما لها من كثافة انتشار عالي الأمر الذي يسهل على جميع المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات والوصول إليها.
وأضاف رحمي أن التعاون بين الجهاز وهيئة البريد سيساهم في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة نظرا لما تتمتع به الهيئة من انتشار وقدرة للوصول للعملاء في مختلف المناطق مما يساعد الجهاز على التوسع في تقديم خدماته لشريحة أكبر من المواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار إستراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر، حيث إنه بموجب هذا البروتوكول سيتمكن أصحاب المشروعات غير الرسمية من الحصول على نموذج رخصة مؤقته من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير من خلال منافذ البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ بالإضافة إلى الحصول على خدمات الصرف والتحصيل النقدى لعملاء جهاز تنمية المشروعات الحاصلين على قروض وتراخيص من الجهاز، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم. كما يقدم البريد المصري خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي والأسواق العالمية.
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