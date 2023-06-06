شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النديم لصناعات المشربية بقيمة 11.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة النديم لصناعات المشربية بحجم تداول 22.5 ألف سهم بقيمة 11.25 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة كلاسيك للصناعات الغذائية بحجم تداول 2850 سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه، وسنابل للمطاحن والتنمية بحجم تداول 3300 سهم بقيمة 3.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 343.3 ألف سهم بقيمة 21 مليون جنيه عبر تنفيذ 35 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.69%، والعرب على 7.21%، واستحوذت المؤسسات على 23.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 308.5 ألف جنيه، 35.6 مليون جنيه، 171.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 326.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 17491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21016 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 5221 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1296 نقطة.