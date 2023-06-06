شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، يليه قطاعي العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.4%، 0.2%، على التوالي، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، يليه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.69%، والعرب على 7.21%، واستحوذت المؤسسات على 23.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 308.5 ألف جنيه، 35.6 مليون جنيه، 171.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 326.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 17491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21016 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 5221 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1296 نقطة.