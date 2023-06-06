شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3.





البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.69%، والعرب على 7.21%، واستحوذت المؤسسات على 23.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 308.5 ألف جنيه، 35.6 مليون جنيه، 171.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 326.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 17491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21016 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 5221 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1296 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.909 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 204.01%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.455 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 48.69%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 12.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.825 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.081 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.581 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.