أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 6-6-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.69%، والعرب على 7.21%، واستحوذت المؤسسات على 23.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 308.5 ألف جنيه، 35.6 مليون جنيه، 171.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 326.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 17491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21016 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 5221 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1296 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

مصر بني سويف للأسمنت

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت المصدرة لعدد 3.5 مليون سهم بقيمة 101.1 مليون جنيه.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تصفية عمليات شركة ايجل كابيتال للاستثمارات المالية وفقًا لحكم المادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي عدد 10 ملايين سهم، 395.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 1.5 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 355 سهم، 48.6 ألف سهم، 5471 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 70.4 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 26.3 ألف سهم، 330 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، وسبيد ميديكال عدد 26 ألف سهم، 20.8 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6%، والثانية 103.1 ألف سهم.

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراشكون، شراء عدد 6.5 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 5.58% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة للشركة وذلك بسعر 3 دولارات للسهم الواحد، ومن المقرر أن يتم إعدام وشطب هذه الأسهم بعد 3 شهور من تاريخ الشراء.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن يوميًا نترات أمونيوم (سماد-نقية للأغراض الصناعية) بقيمة إجمالية 297 مليون دولار، عبارة عن مبلغ 1.6 مليار جنيه، ومبلغ 245 مليون دولار بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد التفاوض مع المقاول لتخفيض القيمة الإجمالية من 323 مليون دولار عبارة عن مبلغ 1.3 مليار جنيه، ومبلغ 280 مليون دولار إلى 297 مليون دولار عبارة عن مبلغ 1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 ملين دولار، وذلك طبقًا لبنود وشروط اتفاقية التسوية الودية المعتمدة من لجن فض المنازعات.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة لم تتلقى أى عروض رسمية للاستحواذ على أسهمها، جاء ذلك ردًا على ما تداولته بعض الصحف تحت عنوان "طلب رسمي للاستحواذ على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 400 مليون دولار".