شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدا ألمانيا لبحث التعاون المشترك يوم 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، وفدا ألمانيا يوم 19 يونيو الجارى ، لبحث التعاون المشترك بين شركات الوزارة والشركات الألمانية ، وذلك خلال فعاليات اللقاء الذي تنطمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤلين ،بعنوان "مصر على الطريق"، بالتعاون مع الشركة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على هامش زيارة وفد ألماني يمثل شركات من قطاع السكك الحديدية الألمانية.

ويعد الهدف الرئيسي للحدث هو فتح قنوات تواصل وتعاون بين المشاركين المصريين والألمان في قطاع النقل، واستكشاف أحدث تقنيات النقل المتقدمة، بشكل خاص في مجال السكك الحديدية.

سيتضمن الحدث حضور شركات بارزة في مجال تصنيع وسائل النقل مثل شركات من قطاع السكك الحديدية الألمانية والأكاديمية الألمانية للسكك الحديدية (Deutsche Bahn Rail Academy)

حيث سيكون هناك جلسة حوار للمشاركين، وسيتناول المتحدثون خلال الجلسة بعض الموضوعات مثل الشراكة الألمانية المصرية لتحديث قطاع النقل في مصر، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على التنقل، وتأثير نقل الأفراد على البيئة. كما ستتناول جلسة النقاش أيضًا دور القطاع الخاص في مشروعات النقل الضخمة الجارية في مصر، والتي تشمل تقديم وسائط السفر الرقمية بشكل أكبر.

ويتيح هذا الجمع من الشركات الخاصة والممثلين الحكوميين تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات للعمل على مناقشة وتطوير مستقبل نظام النقل في مصر وإمكانية الاستفادة من الخبرة المانية في مجال النقل في تطوير وتحديث نظام النقل في مصر.