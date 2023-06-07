شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات الملاكى المرخصة خلال أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات "الملاكى" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها سجلت حوالي 5598 سيارة ملاكى، وذلك خلال شهر إبريل 2023 . وأوضحت البيانات الصادرة خلال شهر أبريل الماضى انه جاء من بينها حوالى 95 سيارة موديل 2020 و101 سيارة موديل 2021 و1554 سيارة موديل 2022و3847 سيارات موديل 2023 وسيارة واحدة موديل 2024..

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