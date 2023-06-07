شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الرخصة الثانية لمزاولة تموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال نهاية الأسبوع الماضى سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- تقديم خدم بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.

2- شركة "بنينسولا" تعد أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات السفن وطموح الشركة فى أن تصبح مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركة للدول المجاورة ، وأنها تسعى للتعاون مع شركة منيرفا رغم المنافسة بينهم بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة فى مجال تموين السفن ،وتدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

3- هذه هى الرخصة الثانية التى تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التى تم منحها لشركة منيرفا العالمية.

4- تأتى فى إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزاً رائداً فى مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى.

5- دخول شركات عالمية كبيرة للعمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

6- تتمتع مصر بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول فى خدمات السفن حول العالم.

7- اللجنة القومية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وفق قرار رئيس الوزراء والتى تضم ممثلين من وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، قد طرحت مناقصة عالمية لمزاولة نشاط تموين السفن وضمت 4 تراخيص بالموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر وحظيت بإقبال كبير من 10 شركات عالمية عاملة فى مجال تموين السفن.