شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة..أهم أسباب تراجع أسعار النفط الربع الأول 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وتابع التقرير، تزايد عمليات بيع العقود من قبل المستثمرين وسط تقلبات ملحوظة فى أسواق العقود الآجلة خلال النصف الأول من شهر مارس وضعف عمليات الشراء فى السوق الفورية وزيادة توافر الإمدادات من النفط الخام - لا سيما فى حوض الأطلسى - تزامناً مع الإضرابات العمالية فى مصافى التكرير الفرنسية التى تسببت انخفاض الطلب على النفط الخام.
وأضاف التقرير، فضلاً عن ارتفاع هوامش أرباح التكرير في جميع المراكز الرئيسية خلال شهر يناير لا سيما في أوروبا وساحل الخليج الأمريكي)، والتوقعات بشأن إنخفاض إمدادات النفط الروسية على المدى القريب، والتوقف المؤقت لبعض صادرات النفط الخام من ميناء جيهان التركي وبشكل عام، انخفض متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك في الربع الأول من عام 2023 بمقدار 7 دولار للبرميل، أو ما يعادل نحو 8% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى حوالي 80.7 دولار برميل وهو مستوى مرتفع بمقدار 16.9 دولار برميل، أي ما يعادل نحو 17.3% بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2022.
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