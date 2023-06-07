مساعد وزير الإسكان يلتقى نائبة وزير الإسكان الموزمبيقى لبحث سبل التعاون

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نائبة وزير الإسكان بدولة موزمبيق، على هامش انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، لبحث سبل التعاون بين الحكومتين في مجال الإسكان، وتحقيق التنمية المستدامة المرنة، وتبادل الخبرات والتجارب، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الحكومة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الإسكان، وتحقيق التنمية المستدامة المرنة، وذلك في إطار المبادرة الدولية للمدن المستدامة المرنة، التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، خلال قمة مؤتمر المناخ التي استضافتها مصر.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين الحكومتين مستقبلاً، بما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكوين فريق مشترك للتحضير لزيارة الوفد الموزمبيقي إلى القاهرة هذا العام، وتنظيم زيارات لعدد من مواقع المشروعات القومية، وكذا تم الاتفاق علي إشراك الشركات الوطنية العاملة في مجالات الإنشاءات في مصر، في تنفيذ المشروعات المقترحة والمستهدفة بدولة موزمبيق.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي سيقام في القاهرة في نوفمبر 2024، ويعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية لعام 2030.