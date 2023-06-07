شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة ينعي الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن والأسى ينعي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المغفور له بإذن الله الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وقال الوزير إن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة المصرية والذي قدم مساهمات مشهودة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.

ويتقدم الوزير وكل العاملين بالوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة في مصابهم الأليم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الرفاعي قد تولى منصب وزير الصناعة المصرية في الفترة من 1999 حتى عام 2001 كما شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة انبي للبترول، ونائب رئيس هيئة البترول للغازات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة تطوير التعليم التكنولوجي وعضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية وللراحل العديد من النشرات العلمية الدولية.