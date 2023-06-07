شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: 63 عارضا يشاركون في معرض صنع فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمشاركة 63عارضا من صناع الأثاث بمدينة دمياط لتصبح "دمياط في قلب القاهرة" على مدار 10 أيام ، وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط في الفترة من 8 إلى 17 يونيو بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.

وتأتي إقامة المعرض في القاهرة استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

وجدير بالذكر أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى .

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المجاورة زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية .

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض عدد من أصحاب المشروعات من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية واللجنة النقابية بدمياط وعدد من العارضين من الجمعيات الأهلية.