شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الآن أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-6-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.80 جنيه للشراء، و33.02 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.96 جنيه للشراء، و33.13 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.96 جنيه للشراء، و33.07 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى32.96 جنيه للشراء. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى32.96 جنيه للشراء.

33.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى32.80 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر32.81 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية32.96 جنيه للشراء.

33.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib32.96 جنيه للشراء.

33.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى33.01 جنيه للشراء.

33.12 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة32.96 جنيه للشراء.

33.12 جنيه للبيع.