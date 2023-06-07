شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة يبحث مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت دعاء سليمـة – المديــر التنفيـــذي لمركز تحديث الصناعة اجتماع مُوسع مع ممثلي ثلاث مؤسسات من مجموعـــة البنـــك الإســلامــي للتنميـة في مصـر، وهم إيمـان محمود – المدير الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصـــر ، وعبيــــر الخـــولي – الممثل الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصـر، و هبــة جمـــال – المدير الإقليمي لمكتب القاهرة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب خالد حبيب المدير الإقليمي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبمشاركة وحضور قيــادات المركـز ومديـري البرامـج والإدارات المعنيــة.

وقال بيان مركز تحديث الصناعة ، إن هذا الاجتماع يأتي في إطــار استراتيجية مركــز تحديث الصناعـة لتعزيز سبل التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإنمائية بهدف تدعيم وتنميـة القطـاع الصناعـي المصري، وتم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على محاور عمل المركز، بالإضافة إلى البرامج والخدمات المختلفة التي يقوم بها على مدار 22 عاماً لدعم الصناعة المصرية تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.

كما قام ممثلو مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي باستعراض الأولويات والمشروعات والأنشطة ذات الصلة، وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي والدفع بالصادرات المصرية، والاتفاق على فرص واعدة للتعاون بين الطرفين ليتم دراستها بصورة مفصلة خاصة في ظل وجود رؤى وأهداف مشتركة.