شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10.9% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

وتصدرت ليبيا قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم اثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيراً الصومال 40.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى دول الكوميسا خلال عام 2022

1. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار.

3. مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار.

4. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار.

5. المنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

6. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 205.8 مليون دولار.

7. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 198.9 مليون دولار.

8. المطاط والجلود والأخشاب 179.4 مليون دولار.

9. أجهزة علمية بقيمة 10.7 مليون دولار.

وجاءت الكنغو الديموقراطية على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيراً جيبوتي 8.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022

1. المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار.

3. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.

4. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار.

5. المطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار.

6. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

7. مصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار.

8. أجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار.

9. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.