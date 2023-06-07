شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 2345 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2345 جنيها.
عيار 18 يسجل 2010 جنيهات.
عيار 24 يسجل 2680 جنيها.
الجنيه الذهب 18760 جنيه.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1962 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة لثلاثة جلسات متتالية.
وتشهد أسواق الذهب حاليا مضاربات ضعيفة في ظل غياب الاتجاه الواضح لمسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تضارب في كل من تصريحات أعضاء الفيدرالي وفي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.
وخلال الأسبوعين الماضيين صدرت العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والتي شهدت انقسام ما بين مطالبين لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم الرافض للتراجع، وما بين أعضاء راغبين في تثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك القادم لمراجعة تأثير عشر اجتماعات متتالية من رفع الفائدة على الأسواق والاقتصاد.
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