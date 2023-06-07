شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تمنح 31 شركة مهلة لإعلان القوائم المالية أبرزها حديد عز ومستشفى كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 31 شركة مهلة 15 يومًا بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك وفقًا لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار كل من جينيال تورز، وجولدن بيراميدز بلازا، والمجموعة المصرية العقارية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ورواد السياحة رواد، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والإسماعيلية مصر للدواجن، وشركة مستشفى كليوباترا، وسبيد ميديكال، والخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، والعز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس.

كما ضمت القائم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين، وبلتون المالية القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والأهلى للتنمية والاستثمار، وحديد عز، وأسيك للتعدين – أسكوم، وتنمية للاستثمار العقارى، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وزهراء المعادى للاستثمار والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وصندوق الاستثمار العقارى العربى المباشر.

كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على مخاطبة شركتى الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد (عدد المساهمين) تنفيذًا لأحكام المادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب.