الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط.. بشرى سارة من البنك الدولي

الشارقة - اميمة ياسر - أ ش أ

توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025.

وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية.

أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3 % في 2024 و3% في 2025.