شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-6-2023.



إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والتعمير والاستشارات الهندسية، والعربي للخزف-سيراميكا ريماس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.23%، والعرب على 10.88%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.3 مليون جنيه، 316 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 141.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 119.3 مليون جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 5317 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 4456 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.727 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 59.78%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا بسعر إغلاق 1.719 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.72%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.48%.

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.979 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.463 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.65%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.142 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.829 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.251 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%.