أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-6-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-6-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديرى - باندا - 3، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والتعمير والاستشارات الهندسية، والعربي للخزف-سيراميكا ريماس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.





البورصة تخسر 9 مليارات جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.23%، والعرب على 10.88%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.3 مليون جنيه، 316 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 141.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 119.3 مليون جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 5317 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 4456 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 750 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة بالم هيلز للتعمير 10 ملايين سهم، كما باع نظام الإثابة والتحفيز للبنك المصري الخليجي 74.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 68.2 ألف سهم، 29.3 ألف سهم، 12.5 مليون سهم، 9600 سهم، 473 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 803.3 ألف سهم، 2536 سهم، 3.5 مليون سهم، 220 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.1%، والثانية 6469 سهم.