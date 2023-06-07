شكرا لقرائتكم خبر عن وفود من السعودية وبنجلاديش وتركيا تزور المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثلاثة وفود رفيعة المستوي ضمت كل من بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وفازيلاتون نيسا إنديرا وزيرة المرأة وشئون الأطفال في بنجلاديش وإسماعيل أرجونيش نائب وزير الأسرة والخدمة الاجتماعية بتركيا، والسفير صالح موطلو شن، القائم بالأعمال التركى بالقاهرة، والوفود المرافقة لهم.





وكان في استقبالهم كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للإدارة والتشغيل، والدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية.

وقد حرصت إدارة المتحف علي حسن استقبالهم والترحيب بهم، وقدموا لهم شرحا مفصلًا عن مقتنيات المتحف وكنوزه الأثرية المعروضة والتي تعبر عن عظمة مصر وحضارتها العريقة.

وقد حرص أعضاء الوفود على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متميزة، حيث أعربوا عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والموقع الرائع له وأنه فخر لمصر أن يكون لديها مثل هذا المتحف، مؤكدين علي سعادتهم بزيارة هذا الصرح الثقافي والحضاري المصري، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارات.