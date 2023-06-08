وسائل إعلام: ارتفاع سعر شاي العروسة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "القاهرة 24" أن شركة شاي العروسة رفعت أسعار الشاي، للمرة الثالثة في 2023، ليصل سعر كرتونة شاي العروسة إلى 2076 جنيها بزيادة بنحو 157 جنيها.

وفي تصريحات نقلها الموقع، أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن شركة شاي العروسة رفعت أصناف الشاي مرة أخرى، الأربعاء.

وأوضح المنوفي أن سعر كرتونة الشاي الناعم التي تحمل العبوات وزن 40 جراما، والكرتونة تحمل عبوات 100 جرام، سجل نحو 2076 جنيها، وسعر كرتونة شاي العروسة 250 جراما نحو 2040 جنيها.

وأضاف أن سعر البيع للمستهلك النهائي صعد بنحو جنيه إلى 5 جنيهات حسب عبوة شاي العروسة التي يتم شراؤها، موضحا أن عبوة شاي العروسة الصغيرة 40 جرام ستباع بنحو 9 جنيهات، وعبوة شاي العروسة وزن 250 جراما ستصعد بنحو 5 جنيهات إلى 50 جنيها بدلا من 45 جنيها.

يشار إلى أن سعر كرتونة شاي العروسة ارتفع لأول مرة في يناير الماضي، وكان سعر الكرتونة للعبوات وزن 40 و100 و250 جراما نحو 1776 جنيها، أي أن السعر ارتفع على مدار 5 أشهر بنحو 300 جنيه للكرتونة الواحدة، وبنحو 3 جنيهات على أصغر عبوة وزن 40 جراما.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع فاتورة واردات مصر من الشاي خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام، لتبلغ 237.3 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق عليه 2021، بارتفاع يصل إلى 40 مليون دولار.