شكرا لقرائتكم خبر عن طرح نسبة 20% من أسهم بورسعيد لتداول الحاويات بالبورصة ضمن برنامج الطروحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موافقة مجلس إدارة الهيئة على طرح نسبة 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية والتي تمتلك الهيئة نسبة 39% من إجمالي الأسهم، ويأتي هذا في إطار تفعيل خطة الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية.

وعقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة في العام المالي الحالي، وذلك بعد أيام من انتهاء الجولة الآسيوية التي أجراها وليد جمال الدين رئيس الهيئة إلى كل من الصين وسنغافورا، حيث ناقش الاجتماع اعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها حتى 2025.

وشهد الاجتماع عرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية المشروعات الجديدة التي تم التفاوض عليها لاعتمادها من مجلس الإدارة، حيث وافق المجلس على مشروع شين فينج الصيني لدرفلة الحديد بالسخنة على أن يتم الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية، ويستهدف المشروع المقام على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار تصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج، كما يوفر 1200 فرصة عمل ،ويعد هذا المشروع واحداً من المشروعات الصينية الهامة التي تمت المفاوضات بشأنها مع مسئولي الشركة في العاصمة الصينية بكين خلال الجولة الترويجية لرئيس المنطقة ووفد مرافق نهاية الشهر الماضي.

كما وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع لشركة شانجاي شينجدا الصيني لصناعة الملابس الجاهزة وهو الأول من نوعه في منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكي بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً ويقع المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو المشروع الذي تسلمت المنطقة الاقتصادية خطاب النوايا بشأنه خلال الجولة الترويجية في الصين.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع، تقسم لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل منها، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً لتصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية من خلال ميناء شرق بورسعيد، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأبنائها.

كما وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع شركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة داخل المطور شركة التنمية الرئيسية الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية، باستثمارات 750 مليون يورو ويستهدف إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي ويوفر المشروع 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووافق لشركة فليكس الهندية على إنشاء منطقة تخزين للمادة الخام لمنتجاتها داخل ميناء السخنة، وهي أحد الاستثمارات الهندية الحديثة والتي وضع حجر الأساس لمشروعها مارس الماضي لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 مليون دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً مما يوفر 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبه، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية عن استثمارات المناطق الصناعية خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023 بحصول 46 مشروعاً على الموافقة النهائية لإقامة مشروعات متنوعة بتكاليف استثمارية 1.2 مليار دولار لنحو 15 مشروع و2.4 مليار جنيه تكاليف استثمارية لنحو 31 مشروعاً.

أما عن المشروعات والتعاقدات بالموانئ التابعة فقد تم التعاقد عليها باستثمارات 1.3 مليار دولار وأخرى بتكاليف استثمارية 1.23 مليار جنيه، خلال ذات الفترة (2022/2023) بإجمالي 6 مشروعات بأطوال أرصفة 4455 متر وساحات تداول بإجمالي 2.8 مليون متر مربع، متضمنة محطتين واحدة للحاويات وأخرى متعددة الأغراض بالإضافة لمنطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات بالسخنة وصوامع للأسمنت في مينائي غرب بورسعيد والعريش.

وعن المشروعات الجاري التفاوض عليها بالموانئ، تبلغ 4 مشروعات بمينائي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي أطوال أرصفة 4074 متر، فضلاً عن خطة تطوير ميناء الأدبية والتي تبدأ النصف الثاني من العام الجاري، كما حصل 43 مشروعاً بالمناطق الصناعية على موافقة مبدئية لحين استكمال الدراسات الفنية، حيث تبلغ استثمارات 13 مشروع منها 1.6 مليار دولار واستثمارات 30 مشروع بنحو 3 مليار جنيه.

كما عرض آخر مستجدات ملف مشروعات الوقود الأخضر حيث جاري دراسة عروض لنحو 8 مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر والمفاوضات بشأنها خلال النصف الثاني من العام الحالي، فضلاً عن متابعة مشروعات الـ 9 اتفاقيات إطارية التي تم توقيعها خلال قمة المناخ، وجاري المباحثات بشأن تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الـ 14 الأخرى.

وفي مجالات التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وافق مجلس اقتصادية قناة السويس على توقيع عقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي على إنشاء محطة تحلية المياه، حيث يهدف العقد التعاون الفني والمالي من البنك للمنطقة في هذا المشروع لتلبية احتياجات مشروعات الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة من مياه محلاه.

وفي سياق آخر، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية بقرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد سعد مديراً تنفيذياً جديدا ً للهيئة الاقتصادية ذا خلفية مالية واستثمارية، لاستكمال الهيكل الإداري للهيئة والذي من شأنه تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة في شتى القطاعات، كما تطرق الاجتماع للموقف الترويجي للمنطقة الاقتصادية وخطة المنطقة للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة والدراسة الجاري إعدادها بشأن استراتيجية الهيئة الترويجية حتى 2030، من حيث دراسة الوضع التنافسي للمنطقة مقارنة بالمناطق المناظرة لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً في الشرق الأوسط وإفريقيا.