شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تنظم برنامجاً سياحياً لعدد من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "معالم مصرية" نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً لدانيال إدوارد هاينز عضو الرابطة الوطنية للصم والاتحاد الأمريكي للصم وضعاف السمع WFD والذي يزور مصر حالياً، وعدد 15 من الشباب ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع يمثلون الاتحاد النوعي لمؤسسات وجمعيات الصم وضعاف السمع_مصر، وذلك لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في دعوة بلغة الإشارة لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن البرنامج السياحي تضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة خان الخليلي، لافتة إلى أن الهيئة حرصت على تنظيم هذا البرنامج السياحي في إطار الجهود التي تبذلها لدعوة السائحين من مختلف الفئات لزيارة مصر والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال السياحة الميسرة، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة دعوة لأصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع حول العالم لزيارة مصر ومعالمها السياحية والأثرية، ولاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

ومن جانبها، ثمنت صفاء جودة رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمؤسسات وجمعيات الصم وضعاف السمع_مصر، اهتمام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتوعية السياحية لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع وسرعة تلبيتهم للمشاركة وتقديم أفضل السبل لنجاح هذة الجولة.

وأعرب المشاركون بالزيارة عن سعادتهم وتقديرهم لدور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في نشر الوعي السياحي والأثري، كما قاموا بدعوة أصدقائهم لزيارة مصر، بالإضافة إلى تصوير فيديوهات بالأماكن السياحية والأثرية التي قاموا بزيارتها والتي سيتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للاتحاد النوعي لمؤسسات وجمعيات الصم وضعاف السمع_مصر، والاتحادات الدولية بهدف جذب ذوي الهمم لزيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والمتنوعة.